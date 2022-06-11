22. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Caz Festivali" bitti.

NG Afyon'daki festivalin kapanışında, Çekya'dan "Roman Palisa Trio" ile "Three Faces" grupları konser verdi.

Gruplarda yer alan sanatçılar, konserde piyano, gitar, bas gitar ile davulla birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festivalin Genel Sanat Yönetmen Hüseyin Başkadem, AA muhabirine, iki Çek grubunun dünya cazının örnekleri ile kendi bestelerini sunduğunu söyledi.

Bu geceden sonra Afyonkarahisar'ın 23. Caz Festivali'ne hazırlandığını dile getiren Başkadem, şunları belirtti:

"Anadolu'nun ilk caz festivaliyiz. Afyonkarahisar turizm şehri olmaya çalışıyor. Bu konuda şehrin çok ciddi potansiyeli bulunuyor. Özellikle de Frig Vadisi, Karahisar Kalesi, termal otelleri, tarihi evleri ile gastronomisiyle öne çıkıyor. Sanatta hayatı güzelleştiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve sponsorların desteğiyle Afyonkarahisar'da festivalimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz."

Başkadem, festivalin çok başarılı geçtiğini de sözlerine ekledi.

Çekyalı iki grubun seslendirdiği eserler, sanatseverlerden beğeni topladı.

