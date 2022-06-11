YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 22. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

22. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

11.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Caz Festivali" bitti.

NG Afyon'daki festivalin kapanışında, Çekya'dan "Roman Palisa Trio" ile "Three Faces" grupları konser verdi.

Gruplarda yer alan sanatçılar, konserde piyano, gitar, bas gitar ile davulla birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festivalin Genel Sanat Yönetmen Hüseyin Başkadem, AA muhabirine, iki Çek grubunun dünya cazının örnekleri ile kendi bestelerini sunduğunu söyledi.

Bu geceden sonra Afyonkarahisar'ın 23. Caz Festivali'ne hazırlandığını dile getiren Başkadem, şunları belirtti:

"Anadolu'nun ilk caz festivaliyiz. Afyonkarahisar turizm şehri olmaya çalışıyor. Bu konuda şehrin çok ciddi potansiyeli bulunuyor. Özellikle de Frig Vadisi, Karahisar Kalesi, termal otelleri, tarihi evleri ile gastronomisiyle öne çıkıyor. Sanatta hayatı güzelleştiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve sponsorların desteğiyle Afyonkarahisar'da festivalimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz."

Başkadem, festivalin çok başarılı geçtiğini de sözlerine ekledi.

Çekyalı iki grubun seslendirdiği eserler, sanatseverlerden beğeni topladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandıAfyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldüKonya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:29
Yatsı
22:12
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.