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  4. 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

23.09.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Hudutsuz Sevda ve MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 22 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Hudutsuz Sevda ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 22 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları...

22 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (15 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

15 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü, 3. sırada ise Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada ise “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.

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