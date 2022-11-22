İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 22 Kasım 2022 lodos nedeniyle İstanbul'da okullarda son durum!

Bugün İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan sağanağa şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü İstanbul'da okullarda son durum....
İstanbul'da bugünkü lodos nedeniyle 22 Kasım'da okullar tatil olur mu merak ediliyor. Bugün İstanbul'da okulların tatil olduğu yönünde resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 12°C
Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu