İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 22 Kasım 2022 lodos nedeniyle İstanbul'da okullarda son durum!

Bugün İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan sağanağa şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 22 Kasım 2022 Salı günü İstanbul'da okullarda son durum....

22 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugünkü lodos nedeniyle 22 Kasım'da okullar tatil olur mu merak ediliyor. Bugün İstanbul'da okulların tatil olduğu yönünde resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

22 KASIM İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI: KUVVETLİ GELİYOR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA BÖLGESİ

BURSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 12°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU





