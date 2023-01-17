22 kilometrelik bağlantı yolu 4 kilometreye düştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek onların daha iyi bir yaşam sürmesine destek oluyor. Bu doğrultuda belediyeye bağlı ekipler, Erdemli ilçesine bağlı Çamlı ve Karahıdırlı Mahallesi sakinlerinden gelen yollarının yapılması talebini kısa sürede işleme aldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım ve Muhtarlık İşleri Dairelerinin koordineli yürüttükleri çalışma ile 22 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu 4 kilometreye düşürüldü.

"HEM YAKITTAN HEM ZAMANDAN TASARRUF"

Çalışma hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Erdemli Yol Asfalt Şube Sorumlusu Emrah Erdoğan, "Çamlı Mahallesi ve Karadır Mahallelerini birbirine bağlayan ara yolun 2022 yılında asfaltlamasını yaptık. Vatandaşın talebi ve başkanımızın onayı doğrultusunda 3.5 kilometre uzunluğunda ve yol ağımızda olmayan bir yolun asfaltını yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Çamlı Mahallesi’nden Karahıdırlı Mahallesine vatandaşlar gidip gelmek için 15 kilometrelik bir mesafe kat ediyorlardı. Bu yolu yaparak bu mesafeyi 4 kilometreye düşürdük. Hem yakıt hem zaman tasarrufu açısından güzel bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Karahıdırlı Mahalle Muhtarı Recep Demirşen, konuyla ilgili sorunlarını geçtiğimiz yıl mahallelerini ziyaret eden Başkan Vahap Seçer’e ilettiklerini ve hemen akabinde çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Bu yolu biz o kadar çabuk yapacağını tahmin etmiyorduk. Geçen yıl söyledik hemen akabinde yaptı. Bu yol çok berbattı, bu aranın en berbat yollarından biriydi. Aynı zamanda iki köyün bağlantı yolu olarak da kullanılıyor. Eskiden bizim köyden Çamlı Mahallesinin vatandaşı hiç gitmezdi. Çünkü bu yoldan geçilmezdi, o kadar berbattı. Şu anda bahçeye limon kesmek için artık hep bu yolu kullanıyorlar. Gerçekten dünya kurulalı beri diyeyim bu yol hep gündeme gelirdi, biz 50 yaşına geldik, hiç yapılmazdı, en sonunda 1 yıl önce toplantıda lafını etmiştik bir gün sonra kendisi hemen yaptı" şeklinde konuştu.

