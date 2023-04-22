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22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

22.04.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 22 Nisan Ramazan Bayramı 2. gün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI: Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Nisan Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. 21 Nisan Cuma gününün reyting sonuçları...

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Nisan Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (15 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada "Kardeşlerim" özet bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

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