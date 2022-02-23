22 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

22 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 22 Şubat akşamı Show TV'de Baba, TV8'de Survivor All Star, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı yer aldı.

22 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Şubat Salı akşamı, Survivor, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekrana geldi. 22 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 22 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

22 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

