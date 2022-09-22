YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. "22. Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

"22. Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

22.09.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"22. Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde, bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Marmara Adalar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, ada ilçe olan Marmara'da 22 Ağustos'ta başladı.

Mermeriyle ünlü Saraylar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar, Aldo Shiroma Uza, Alex Sorokin, Laura Marcos, Ozan Dursun, Sevda Kocatepe, Hakan Şengönül, mermeri oya gibi işledi.

Heykeltıraşların tamamladığı eserler, sempozyumun son gününde Saraylar Mahallesi İskele Meydanı'nda düzenlenen törende sergilendi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumuyla ilçenin çıtasının her yıl yükseldiğini belirtti.

Aksoy, kültürel anlamda ilçelerine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Törenin ardından protokol ve sanatçılar heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Marmara Kaymakamı Murat Çiçek, Marmara Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Atıf Turan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, kurum müdürleri ve amirleri de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayvalık açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldıAyvalık açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Şehit Muhammed Karaçam'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildiŞehit Muhammed Karaçam'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildi
Çağdaş Faktoring, Galatasaray Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olduÇağdaş Faktoring, Galatasaray Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu
Anahtar Kelimeler:
Heykel Balıkesir Marmara mermer

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
13:06
İkindi
16:32
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Perşembe

Burcu Eczanesi
Altieylul
Uğurlu Eczanesi
Altieylul
Duygu Eczanesi
Karesi
Ebru Eczanesi
Karesi
Mine Eczanesi
Ayvalik
Onur Eczanesi
Bandirma
Vereseli Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Karanlık sona ermek üzere! Tünelin sonunda ışık var

Karanlık sona ermek üzere! Tünelin sonunda ışık var

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.