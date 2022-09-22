"22. Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde, bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Marmara Adalar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, ada ilçe olan Marmara'da 22 Ağustos'ta başladı.

Mermeriyle ünlü Saraylar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar, Aldo Shiroma Uza, Alex Sorokin, Laura Marcos, Ozan Dursun, Sevda Kocatepe, Hakan Şengönül, mermeri oya gibi işledi.

Heykeltıraşların tamamladığı eserler, sempozyumun son gününde Saraylar Mahallesi İskele Meydanı'nda düzenlenen törende sergilendi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumuyla ilçenin çıtasının her yıl yükseldiğini belirtti.

Aksoy, kültürel anlamda ilçelerine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Törenin ardından protokol ve sanatçılar heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Marmara Kaymakamı Murat Çiçek, Marmara Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Atıf Turan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, kurum müdürleri ve amirleri de katıldı.

