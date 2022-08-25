BALIKESİR (AA) - Sındırgı Belediyesince çeşitli sponsorların da katkılarıyla gerçekleştirilecek 22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği 1 Eylül'de başlayacak.

Üç bin yıllık Yağcıbedir halısı ve Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenecek olan şenlik, ilçe merkezinde 4 gün sürecek.

Yarışmaların, yöresel yemeklerin, güreş ve cirit gösterilerinin, el sanatlarının ve konserlerin yapılacağı festivale 250 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir şehir merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Sındırgı'nın yöresel değerlerinin 4 gün boyunca yaşayabileceği bir halı şenliği yapacaklarını söyledi.

Yavaş, Sındırgı'yı geçmişiyle, geçmişine sadakatle uçurduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sındırgı'nın geçmişiyle bağı kopmadan bir pergel gibi dünya ile bağlantı kuruyoruz. Amacımız memleketimizle ilgili güzel işler yapabilmek. Sındırgı eski Sındırgı değil, Sındırgı ulusal ve uluslararası mecrada bugün bilinen insanların gelip yerleştiği yer oldu. Bizler şehrimiz için elimizden ne geliyorsa üzerine koymaya çalışıyoruz. Herkesi şenliğimize bekliyoruz."

