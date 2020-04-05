22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Koronavirüs yine can aldı. 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, koronavirüse yenildi. Anadolu Efes'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyulan haber kısa sürede gündem oldu. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen koronavirüse yenilen genç taraftar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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