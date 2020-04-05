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  4. 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 05.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Koronavirüs yine can aldı. 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, koronavirüse yenildi. Anadolu Efes'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyulan haber kısa sürede gündem oldu. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen koronavirüse yenilen genç taraftar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hani nerede bize bişey olmaz diyen gençler
yazık üzücü herkesin basına gelebilir evde kalalımki virüs ondan ona dolaşmasın ve sonundada bıtsın yoksa virüs dolasa dolaşa insandan insana durmicak
Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin. Hani hep yaşlılar ölüyordu? Kimbilir belkide hepimiz koronavirüslüyüz çogumuz hafif atlatıyoruz farkında degiliz.
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