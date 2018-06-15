MAGAZİN

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

Avustralya'da 22 yaşındaki genç komedyen Eurydice Dixon'ın gece evine dönerken tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü iddiaları öfke yarattı. Dixon, Çarşamba günü Melbourne'deki bir futbol sahasında ölü bulunmuştu.

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

Genç kadının, saldırıdan saatler önce bir barda gösterisi vardı. Dixon, gösterinin ardından yürüyerek evine dönüyordu. Polise teslim olan 19 yaşındaki Jaymes Todd, tutuklanarak cezaevine kondu. Todd tecavüz ve cinayetten yargılanacak.

Avustralya basını, saldırının Dixon'ın evine 300 metre mesafede gerçekleştiğini atarıyor.

'EVE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GELDİM SAYILIR. YA SEN?'

Sosyal medyada ise stand-up komedyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı öfkelerini dile getirdi. Birçoğu 2012'de yine Melbourne'da yaşanan ve İrlandalı Jill Meagher'ın öldürüldüğü benzer bir olayı hatırlıyor.

Meagher'ın ölümü sonrası yaklaşık 30 bin kişi bir barış yürüyüşü gerçekleştirmişti. Dixon kariyerinin başındaki yetenekli bir komedyen olarak tanımlanıyordu. Saldırıdan kısa süre önce Dixon'ın bir arkadaşına "Eve güvenli bir şekilde geldim sayılır. Ya sen?" diye mesaj atmış olduğu öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kadın kendi deneyimlerini ve güvenlikleriyle ilgili korkuları paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
komedyen tecavüz

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