YURTHABER
  4. 22 yıllık esaret Anka’da son buldu

22 yıllık esaret Anka’da son buldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, 22 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve bugüne kadar insülin kullanmak zorunda kalan 55 yaşındaki Birgül Karakuzulu, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.Gaziantep’te yaşayan ve 22 yıldır şeker hastası olan Birgül Karakuzulu, hayatını olumsuz etkileyen hastalığından kurtulmak için arayışa girdi.

22 yıllık esaret Anka’da son buldu

Gaziantep’te, 22 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve bugüne kadar insülin kullanmak zorunda kalan 55 yaşındaki Birgül Karakuzulu, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te yaşayan ve 22 yıldır şeker hastası olan Birgül Karakuzulu, hayatını olumsuz etkileyen hastalığından kurtulmak için arayışa girdi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde ameliyatla sağlığına kavuşan kişilerle iletişim kuran Karakuzulu, kendisi de hastalıktan kurtulmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından ameliyat için bir engelinin olmadığı belirlenen Karakuzulu, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından şeker değeri 600 mg’den 130 mg’ye düşen Karakuzulu, insülin ve ilaç kullanmayı da bıraktı.
“Ameliyatın ardından hemen olumlu etkileri hissettim”
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve dört gün sonra taburcu olan Karakuzulu, “Tam 22 yıldır bu hastalığın pençesindeydim. İnsülin ve ilaç kullanmama rağmen şeker değerim 600 mg’lere kadar çıkıyordu. Şeker hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Hastalık nedeniyle ayaklarım uyuşuyordu ve sırtımda, ayaklarımda büyük yaralar oluşmuştu. Hastalık gözlerimi de etkilemişti. Net görmüyordum. Artık bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Daha önce araştırma yapmıştım. Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde şeker ameliyatı olan kişilerin hastalıktan kurtulduğunu gördüm. Ben de ameliyat olup kurtulmak istedim. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Şeker değerim hemen 130 mg’lere kadar düştü.103 kilodan 98 kiloya düştüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benimle ilgilenen doktorlarıma ve Anka sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı da, “Hastamız tam 22 yıldır tip 2 diyabet ile yaşamış. İnsülin ve ilaç kullanmasına rağmen hastalık durmak yerine hep ilerlemiş. 22 yıllık hastamız kurtulmak isteyen hastamız bizlere ulaştı. Biz de ameliyat için koşulların uyduğunu tespit ettik. Ameliyat başarılı geçti. Hastamızı esaretinden kurtarmış olduk. Artık tükettiği ilaç sayısı ve kullandığı insülin sıfır. Çünkü artık kendisi Tip 2 diyabet hastası değil” ifadelerini kullandı.
Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise, “Tip 2 diyabet hastaları gündelik yaşamlarına devam etmek için ilaç ve insülin kullanmak durumunda kalıyor. Ancak sürekli almaları gereken ilaçların ister istemez yan etkileri oluşuyor. Üstelik kullanılan ilaçlara rağmen hastalık ilerleyebiliyor. Bu ilaçlar hastalığı tam olarak kontrol altında tutmadığı zaman cerrahi tedavi düşünülmesi gerekir. Hastalık sonrası oluşan zaman kaybı gözde, böbreklerde sinir uçlarında hasar başlatabiliyor. Bu da hastanın daha çok sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle hastalık çok ileri düzey komplikasyonlar gelişmeden cerrahi uygulanmalıdır” diye konuştu.

22 yıllık esaret Anka’da son buldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
İmkander’den Suriyeli yetimlere mont ve ayakkabı yardımıİmkander’den Suriyeli yetimlere mont ve ayakkabı yardımı
Şahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgiŞahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

Durmuş Ailesinin Acı Günü

Durmuş Ailesinin Acı Günü

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:41
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Aslıhan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.