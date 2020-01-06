22 yıllık esaret Anka’da son buldu

Gaziantep’te, 22 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve bugüne kadar insülin kullanmak zorunda kalan 55 yaşındaki Birgül Karakuzulu, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan ve 22 yıldır şeker hastası olan Birgül Karakuzulu, hayatını olumsuz etkileyen hastalığından kurtulmak için arayışa girdi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde ameliyatla sağlığına kavuşan kişilerle iletişim kuran Karakuzulu, kendisi de hastalıktan kurtulmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından ameliyat için bir engelinin olmadığı belirlenen Karakuzulu, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından şeker değeri 600 mg’den 130 mg’ye düşen Karakuzulu, insülin ve ilaç kullanmayı da bıraktı.

“Ameliyatın ardından hemen olumlu etkileri hissettim”

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve dört gün sonra taburcu olan Karakuzulu, “Tam 22 yıldır bu hastalığın pençesindeydim. İnsülin ve ilaç kullanmama rağmen şeker değerim 600 mg’lere kadar çıkıyordu. Şeker hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. Hastalık nedeniyle ayaklarım uyuşuyordu ve sırtımda, ayaklarımda büyük yaralar oluşmuştu. Hastalık gözlerimi de etkilemişti. Net görmüyordum. Artık bu hastalıktan kurtulmak istiyordum. Daha önce araştırma yapmıştım. Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde şeker ameliyatı olan kişilerin hastalıktan kurtulduğunu gördüm. Ben de ameliyat olup kurtulmak istedim. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Şeker değerim hemen 130 mg’lere kadar düştü.103 kilodan 98 kiloya düştüm. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benimle ilgilenen doktorlarıma ve Anka sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı da, “Hastamız tam 22 yıldır tip 2 diyabet ile yaşamış. İnsülin ve ilaç kullanmasına rağmen hastalık durmak yerine hep ilerlemiş. 22 yıllık hastamız kurtulmak isteyen hastamız bizlere ulaştı. Biz de ameliyat için koşulların uyduğunu tespit ettik. Ameliyat başarılı geçti. Hastamızı esaretinden kurtarmış olduk. Artık tükettiği ilaç sayısı ve kullandığı insülin sıfır. Çünkü artık kendisi Tip 2 diyabet hastası değil” ifadelerini kullandı.

Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise, “Tip 2 diyabet hastaları gündelik yaşamlarına devam etmek için ilaç ve insülin kullanmak durumunda kalıyor. Ancak sürekli almaları gereken ilaçların ister istemez yan etkileri oluşuyor. Üstelik kullanılan ilaçlara rağmen hastalık ilerleyebiliyor. Bu ilaçlar hastalığı tam olarak kontrol altında tutmadığı zaman cerrahi tedavi düşünülmesi gerekir. Hastalık sonrası oluşan zaman kaybı gözde, böbreklerde sinir uçlarında hasar başlatabiliyor. Bu da hastanın daha çok sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle hastalık çok ileri düzey komplikasyonlar gelişmeden cerrahi uygulanmalıdır” diye konuştu.



