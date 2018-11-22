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23 futbolcu menajeri, 23 takım ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

23 futbolcu menajeri, 23 takım ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 22.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TFF'ye tescilli menajer BATUR ALTIPARMAK'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TFF'ye tescilli menajer BURAK DENİZLİ'nin"talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TFF'ye tescilli menajer BURAK PUHALOĞLU'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TFF'ye tescilli menajer CENK MELİH YAZICI'nın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TFF'ye tescilli menajer EMİN ÖRNEK'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TFF'ye tescilli menajer ERDİNÇ ŞEHİT'in "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TFF'ye tescilli menajer ERSİN GÜRELER'in "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TFF'ye tescilli menajer GÜDE FAZIL ÖZDEMİR'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TFF'ye tescilli menajer HALUK CANATAR'ın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TFF'ye tescilli menajer HAMDİ CAN ÇOL'un "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TFF'ye tescilli menajer MAZLUM ALİ BİLECAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA DEMİR'in "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ERDEM KARAGÖL'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- TFF'ye tescilli menajer NECDET ERGEZEN'in "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- TFF'ye tescilli menajer OGÜN ERDEM'in "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TFF'ye tescilli menajer ORHAN KIRKPINAR'ın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TFF'ye tescilli menajer ORHUN POULARIZADEH'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- TFF'ye tescilli menajer ÖNER KARALAR'ın "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- TFF'ye tescilli menajer SEZER BRAVO'nun "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- TFF'ye tescilli menajer TAN KESLER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TFF'ye tescilli menajer UĞUR AVADAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TFF'ye tescilli menajer YALÇIN SARICA'nın "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- GİRESUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. Maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

46- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23.maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

47- Futbolcu ALİHAN KUBALAS'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

48- Futbolcu BERAT TOSUN'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

49- Futbolcu BURAK CEYLAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

50- Futbolcu CUMALİ BİŞİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

51- Futbolcu CÜNEYT KÖZ'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

52- Futbolcu DENİZ ATAÇ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

53- Futbolcu DOĞUŞ ALTIN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

54 Futbolcu ERHAN KARAYER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

55- Futbolcu IDRISSA DIARRA'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

56- Futbolcu KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'nin "talimatlara aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

57- Futbolcu MAHMUT BOZ'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

58- Futbolcu MERT SARI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

59- Futbolcu MOUSSA BAGAYOKO'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

60- Futbolcu OKAN KOCUK'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

61- Futbolcu SERCAN ÇOBANOĞLU'nun "talimatlara aykırı hareketleri"nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
galiba para lazım devlete her yerden saldırıyolar
Tüpçü tff sayesindede cep dolduruyor
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