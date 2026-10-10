Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 22.00'de başlaması planlanıyor.

Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın durumuna ilişkin kesin bilgiler için yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:

21 Ekim: Lille - Galatasaray

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık: AEK - Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray