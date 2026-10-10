Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?
Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 22.00'de başlaması planlanıyor.
Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın durumuna ilişkin kesin bilgiler için yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.
Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:
21 Ekim: Lille - Galatasaray
3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık: AEK - Galatasaray
19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray
Okuyucu Yorumları 0 yorum