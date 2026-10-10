SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa futbolunun devlerinden Barcelona'yı İstanbul'da konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların galibiyet hedefiyle çıkacağı kritik mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 22.00'de başlaması planlanıyor.

Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın durumuna ilişkin kesin bilgiler için yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2

Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:

21 Ekim: Lille - Galatasaray

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık: AEK - Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.