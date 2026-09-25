23 milyon kişi izledi! Ne menü var ne sipariş: Bağıran yemekleri alıyor

İçerik üreticileri Steph ve Marco'nun restoran deneyimini paylaştığı video kısa sürede viral oldu ve 23 milyondan fazla izlendi. İkili restoranı, menünün bulunmadığı ve yemeklerin adeta açık artırmadaymış gibi müşterilere sunulduğu bir yer olarak tanıttı.

GARSONLAR YEMEKLERİ BAĞIRARAK DUYURUYOR

Restoranın en dikkat çekici özelliği servis şekli. Garsonlar balık, et, salata ve hatta içeceklerle restoranın içinde dolaşırken ellerinde ne olduğunu yüksek sesle söylüyor. Müşteriler istedikleri yemeği duyduklarında kabul ediyor, istemedikleri yemek içinse herhangi bir şey yapmaları gerekmiyor. Garson daha sonra yemeği isteyen masaya bırakıyor.

Bu nedenle sosyal medyada restoranın sistemi “açık artırma” olarak tanımlansa da aslında müşteriler birbirlerinden daha yüksek fiyat teklif etmiyor. Buradaki mantık, garsonun duyurduğu yemeği isteyen kişinin hızlı davranarak tabağı alması.

HESAP İÇİN SİPARİŞLERİ TAKİP ETMEYE DE GEREK YOK

Restoranın sıra dışı sistemi hesap ödeme aşamasında da devam ediyor. Marco'nun aktardığına göre müşterilerin yedikleri yemekleri tek tek takip etmeleri gerekmiyor. Yemek bittikten sonra masadaki tabaklar sayılıyor ve hesap buna göre çıkarılıyor.

Yemeklerin taze şekilde servis edildiğini söyleyen Marco, ürünlerin restorandaki kömür ateşinde ızgara edildiğini veya mutfaktaki fritözlerde pişirildiğini de anlattı.

23 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Restoranın görüntüleri sosyal medyada 23 milyondan fazla izlenirken sıra dışı konsept yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar gürültülü ortamla ilgili espriler yaparken, bazıları da sistemin gerçekten bir “açık artırma” sayılıp sayılamayacağını sorguladı. Marco ise özellikle farklı bir yemek deneyimi arayanlara, İspanya'nın güney sahillerine gittiklerinde restoranı akıllarında tutmalarını önerdi.