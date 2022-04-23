YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı

23 Nisan, CSO Ada Ankara'da şenlik havasında kutlandı

23.04.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Ankara'daki 7 okuldan gelen 300 öğrencinin katıldığı yaklaşık 600 kişilik dev koro, şarkılar ve marşlarla 23 Nisan'ı kutladı

CSO Ada Ankara Ana Salon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliği düzenlendi.

Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Ankara'daki 7 okuldan gelen 300 öğrencinin katıldığı yaklaşık 600 kişilik dev koro, Şef Mine Özalp ve Şef Burak Onur Erdem yönetiminde şarkılar ve marşlar seslendirdi.

Seyircilerin de şarkı ve marşlara eşlik ettiği "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliğinde aileler çocuklarıyla 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı.

Şenlik havasında gerçekleşen etkinlikte minik müzikseverler, sevilen çocuk şarkılarıyla marşları dinleme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
"Temsili vali", okul çevresinde trafik denetimi talimatı verdi"Temsili vali", okul çevresinde trafik denetimi talimatı verdi
Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdıSamsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:41
Yatsı
21:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.