23 Nisan okullar tatil mi? Yarım gün mü? İlkokul, lise ve üniversiteler yarın tatil mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan Milli bayramımız, resmi tatil olarak kabul ediliyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektörde ise tatil uygulaması işyerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları çalışmaya devam ederken, bazıları çalışanlarına izin verebiliyor.

23 NİSAN’DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, 23 Nisan 2025’te okullar ve üniversiteler tatil olacak.

23 Nisan Çarşamba günü, okullarda bayram öncesinde çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenirken, eğitim faaliyetlerine bu tarihte ara verilecek.

KAMU KURUMLARI, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil kapsamında bankalar, kamu kurumları ve PTT şubeleri 23 Nisan’da hizmet vermeyecek. Ancak alışveriş merkezleri (AVM), restoranlar ve turistik tesisler genellikle açık kalacak. Eczanelerin durumu ise nöbetçi eczane uygulamasına göre belirlenecek.

23 NİSAN’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri birçok şehirde ücretsiz olarak sunuluyor. Özellikle çocuklar için ulaşım kolaylıkları sağlanarak bayram coşkusuna katılım teşvik ediliyor.

23 NİSAN 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşmediği için tatil tek gün sürecek. Bu özel günde yurt genelinde resmi törenler, çocuk şenlikleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.