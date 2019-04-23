23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

TFF'nin paylaştığı mesajda, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılış gününü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği belirtilerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99'uncu yıl dönümünde, çocuklarımız ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ise başkan Hidayet Türkoğlu'ndan bir kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması, milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunma gayesini de taşımaktadır. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."