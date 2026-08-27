Beşiktaş'ta Fabio Miretti bombası! İtalyan yıldız İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlıların Juventus'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı genç yetenek Fabio Miretti, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a ayak bastı.

MUTLU SONA ULAŞTI!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden siyah-beyazlı yönetim, uzun süredir görüşme halinde olduğu İtalyan ekibi Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti transferinde mutlu sona ulaştı.

Hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş transfer gündeminde Ernest Poku'nun ardından bir diğer kritik hamle de Miretti ile yapıldı. İtalyan futbolcu, kendisini 1+3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında kulüp yetkilileri ve basın mensupları tarafından karşılanan genç orta saha, Beşiktaş'a transfer olduğu için duyduğu heyecanı gizleyemedi.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ayağının tozuyla basın mensuplarına demeç veren Fabio Miretti, transfer sürecinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kilit bir rol oynadığını belirtti. İtalyan yıldız açıklamasında, "Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Kulüpteki herkes ve hocamız Vincenzo Italiano, gelmemi çok istedi. Kulübün başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Formamızın renkleri çok güzel, geçmişte de sıklıkla giydiğim renkler. Formamızı da gerçekten çok beğendim. Sahaya çıkmak ve başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ise temkinli duruşuyla dikkat çekmişti. Özen, yaptığı değerlendirmede "Miretti için bekleyelim ve görelim. Bitsin, öyle bakalım" diyerek sürecin hassasiyetle yönetildiğini vurgulamıştı. Oyuncunun İstanbul'a gelmesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar da bu önemli transferin heyecanını sosyal medyada büyük bir coşkuyla paylaştı.

Beşiktaş, Fabio Miretti transferiyle orta sahasındaki dinamizmi ve yaratıcılığı artırmayı hedefliyor. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak olan 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun, kısa süre içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlaması ve yeni sezonda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.