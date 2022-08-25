23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde " 23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali" düzenlenen törenle başladı.

Tosya Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılış töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, törende yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tosyalılara selamını iletti.

Tosya'nın çok özel bir coğrafyada olduğunu anlatan Durmaz, "Hangi tepeden baksanız tarih fışkıran, hangi söğüdünün gölgesine oturup soluklansanız, kulağınızda kahramanlık türküleri duyulan, hangi evladına rastlasanız samimi güler yüzüyle sizi karşılayan, hangi hanesine misafir olsanız bölüşülmeye hazır bir sofra, ekmeğimizi banmaya bir tirit sunan, pirincin emeğe, sanata ve sevgiye dönüştüğü Tosya'da siz değerli Tosyalılarla bir arada olmaktan kıvanç duyduğumu belirtmek istiyorum. Tosya bağrından çıkarttığı nice şahsiyeti ile, vatan millet sevdalısı nesilleriyle toprağının altında şehitlik, üstünde destansı hikayeler barındıran kutlu bir vatan köşemizdir. Böyle bir şehir elbette hizmetinde en iyisine layıktır." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise "Bugüne kadar Tosya'mıza büyük hizmetler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde birlikte çalışarak Tosya'mızı daha güzel günlere taşımak adına ciddi gayretler içerisinde olduk. Tosya'mız üreten ve büyüyen Türkiye'ye gerçekten büyük destek oluyor. Tosya üreten bir ilçe, çalışan bir ilçe. Tosya Organize Sanayi Bölgesi hem Türkiye'nin iş talebine karşılık veriyor hem de yükselen ihracatına katkı sunuyor." diye konuştu.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen de "Ülkemiz pandemi nedeniyle son iki yıldır böyle güzel organizasyonlara hasret kaldı. Pandeminin toplum için çok tehdit olmadığı şu günlerde böyle güzel bir festival yaptığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise festivale ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Siz bu kardeşinize, siz bu evladınıza sahip çıktınız, biz de bu memlekete sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Kavaklıgil, konuşmasının devamında, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Konuşmaların ardından, sanatçılar Veli Erdem ve Derya Uluğ sahne alarak çeşitli şarkılar seslendirdi.

Pazar gününe kadar devam edecek festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



