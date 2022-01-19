23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Yalova'nın Termal ilçesinde kampa giren 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, ilk kez katılacağı şampiyonada takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl oluşturulan 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, ilk kampını Sırrı Acar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş, AA muhabirine, kampın 34 sporcu ve 6 antrenörün katılımıyla 5 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Topaktaş, "Buradan sonra bir kampımız daha olacak. Daha sonra 7-13 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Buradaki sporcularımız arasında geçen yıl Avrupa ve dünyada madalya alan sporcularımız var. Aynı zamanda A Milli Takımla kampta olan 5 sporcularımızın da katılımıyla takımımız daha da güçlenecek. İnşallah hazırlıklarımız planladığımız gibi olursa Avrupa Şampiyonasına iyi bir şekilde katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin, Avrupa Şampiyonasından en az 5 madalya ile dönmek olduğunu da aktaran Topaktaş, şöyle konuştu:

"Daha önce bu ekibimiz büyükler içerisinde yer alan bir ekipti. Biz bunları ayırdık ve ayrı çalışıyoruz. Bu sene Avrupa Şampiyonası, hem federasyonun hem de bu ekibin ilk sınavı olacak. İnşallah hedefimiz Avrupa Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi düşünüyoruz ama bunların 2 tanesini altın madalya olarak görmek istiyorum. Onun dışında da 2 veya 3 bronz olursa bizim için güzel olacak. Bunun dışında da hedefimiz takım olarak en az Avrupa'da ilk üçe girmek."

23 yaş altında son yılı olduğunu ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Abdulvasi Balta ise, hazırlıkların iyi gittiğini ve sakatlık olmaması durumunda iyi bir dereceyle şampiyonadan dönmek istediğini söyledi.

Takım olarak Bulgaristan'dan şampiyon olarak dönmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Balta, "Benim bireysel hedefim önce Avrupa'da şampiyon olmak. Daha sonra 2024'deki olimpiyatlarda şampiyon olmak. 2019 yılında Avrupa'da ikinci, dünyada üçüncü oldum. Bu defa ikinci ve üçüncülük yetmiyor. İkinci ve üçüncüler her zaman unutuluyor. O yüzden birinciliğe adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

23 yaş altı Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve dünya beşinciliği bulunan Ömer Faruk Çayır da, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini, bunun için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

