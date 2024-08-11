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  4. 23 yıllık karısıyla ilk kez görüntülenmişti! İzzet Yıldızhan: Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım

23 yıllık karısıyla ilk kez görüntülenmişti! İzzet Yıldızhan: Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 07:25
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Açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen İzzet Yıldızhan gözlerden uzak tuttuğu eşiyle paylaşım yapınca gündeme gelmişti. Şarkıcı "Çok güzel bir ailem var, bugüne kadar muhafaza ettim hep" dedi.

23 yıllık karısıyla ilk kez görüntülenmişti! İzzet Yıldızhan: Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan İzzet Yıldızhan Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır evli olmasına rağmen eşinin gözlerden uzak tutuyor.

Yıllar sonra ilk kez karısıyla pozlarını paylaşan Yıldızhan gündem olmuştu. Her röportajında 'aile' vurgusu yapan İzzet Yıldızhan eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez görüntülenince karısı da dikkat çekmişti.

"Aile hayatım hep geri plandaydı. Ben iş insanıyım aynı zamanda ama sahneler haricinde mesleğimi hiç göstermedim" diyen şarkıcı şunları söyledi:

AA

"Son zamanlarda siz yakaladınız birkaç kere. Çok güzel bir ailem var, bugüne kadar muhafaza ettim hep. Rahat bir hayat yaşamak istiyorum, yaşlandık artık. Çok güzel bir ailem var benim. Eksiden ailesi ile yaşantısını bir yerlerde gösterenlerin hep aile hayatı bitti. Hepsine söyledim zamanında, hep bitti evlilikleri. Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım. Gece çalışmıyorum artık kolay kolay. Sahnelere arada çıkıyorum ve çok keyif alarak yapıyorum."

Ekran Alıntısı

"EN AZ 3 ÇOCUK"

Yakın zamanda oğlu Mustafa'nın evleneceğini belirten Yıldızhan konuşmasının devamında ise, "Dede olmaya da tabii ki hazırım. Torunumun olmasını isterim, yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum. En fazla üç çocuk yapsınlar isterim çünkü çocuklarıyla ilgilenebilsinler. Onlar ben değiller, ben onları çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Çoğu zaman çocuklara vakit ayırmayı kaçırdım, onlar kaçırmasınlar. Eşlerine ve çocuklarına zaman ayırsınlar isterim" dedi.

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