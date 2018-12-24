24 Aralık 2018 Tarihte bugün bakın neler olmuş?

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, ''usul eksiklikleri'' nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ''üçüncü yargılamasında'' 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.

ABD’de çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.

24 ARALIK 2016

BM tarafından, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığı bildirildi.