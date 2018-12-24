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24 Aralık 2018 Tarihte bugün bakın neler olmuş?

BetülKurucu BetülKurucu
YAŞAM  | 24.12.2018 09:43 | Son Güncelleme

24 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 24 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

İşte tarihte bugün hafızalara kazınmış önemli olaylar...

24 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

24 ARALIK 1524

24 ARALIK 1524
Portekizli kaşif Vasco da Gama öldü.

24 ARALIK 1638

24 ARALIK 1638
Padişah IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi.

24 ARALIK 1867

24 ARALIK 1867
Şair Tevfik Fikret doğdu.

24 ARALIK 1923

24 ARALIK 1923
Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.

24 ARALIK 1931

24 ARALIK 1931
Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul'da kuruldu.

24 ARALIK 1951

24 ARALIK 1951
Libya bağımsızlığını duyurdu.

24 ARALIK 1963

24 ARALIK 1963
TRT Kanunu kabul edildi.

24 ARALIK 1966

24 ARALIK 1966
Sovyet araştırma istasyonu ''Luna 13'', ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

24 ARALIK 1974

24 ARALIK 1974
Beatles topluluğu dağıldı.

24 ARALIK 1979

24 ARALIK 1979
Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.

24 ARALIK 1979

24 ARALIK 1979
Zeki Ökten'in yönettiği ''Sürü'' filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.

24 ARALIK 1994

24 ARALIK 1994
Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

24 ARALIK 1995

24 ARALIK 1995
Erken genel seçim yapıldı, Refah Partisi, seçimden birinci parti olarak çıktı.

24 ARALIK 1998

24 ARALIK 1998
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, ''usul eksiklikleri'' nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ''üçüncü yargılamasında'' 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.

24 ARALIK 2013

24 ARALIK 2013
ABD’de çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.

24 ARALIK 2016

24 ARALIK 2016
BM tarafından, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığı bildirildi.
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