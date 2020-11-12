YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 24 göçmen kurtarıldı

24 göçmen kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.11.2020 17:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ahşap tekne içinde Türk karasularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.Marmaris Bozburun açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtardı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ahşap tekne içinde Türk karasularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Marmaris Bozburun açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtardı. Tekne içinde bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, göçken kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:56
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Özcan Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.