24 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Mayıs Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokalar ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları...

24 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Mayıs Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3. sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (17 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

17 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de ilk sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar” yer aldı.

AB'de ise birinci sırada “Kızılcık Şerbeti”, ikinci sırada “Yalı Çapkını”, üçüncü sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.







