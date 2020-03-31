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24 şişe kaçak alkol ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 şişe kaçak alkol ele geçirdi.Afyonkarahisar İl Jandarma ekipleri tarafından, Burmalı Mahallesinde ikamet eden S.Y.

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 şişe kaçak alkol ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma ekipleri tarafından, Burmalı Mahallesinde ikamet eden S.Y. isimli şüpheli şahsın, elinde çok sayıda kaçak alkol olduğu ve bunları satmak için şahıslarla görüşme yaptığı yönünde ihbar alındı. Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon neticesinde; S.Y. F.I. V.I. ve E.B.A isimli şüpheliler il merkezinde yakalanırken, şahısların yapılan üst aramalarında ve şüpheli S.Y. ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 24 kaçak alkol ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildi.

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