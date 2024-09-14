24 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri rekoru kırdı!

Anadolu Ajansının (AA), Türk futbolunda 2024-2025 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapılan transfer çalışmalarına ilişkin hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, yüksek bonservis bedeliyle dikkati çeken futbolcular ele alındı.

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, İspanya'nın Sevilla ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye 19 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödendi.

EN-NESYRI, MARİO JARDEL'İN REKORUNU 24 YIL SONRA KIRDI

Sarı-lacivertli ekibin Youssef En-Nesyri için açıkladığı 19 milyyon 500 avroluk bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.

Faslı futbolcunun transferi, 2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a 17 milyon avro bedelle gelen Brezilyalı golcü Mario Jardel'e ödenen bonservis bedelini de geride bırakarak 24 yıllık rekoru kırdı.

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ardından en yüksek bedeli Çağlar Söyüncü için ödedi. Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli ekipte kiralık forma giyen milli futbolcunun bonservisini alan Fenerbahçe, bu transfer için İspanya'nın Atletico Madrid takımına 8 milyon 500 bin avro ödedi.

En-Nesyri'ye ödenen bonservis bedeliyle rekor kıran Fenerbahçe, kiralama ücretinde de ilk sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Allan Saint-Maximin'i 8 milyon avro karşılığında kiralarken, bu anlamda da Süper Lig rekorunu kırdı. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretinin Al-Ahli tarafından ödeneceğini de açıklamasında belirtti.

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI SARA

Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 6 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich'ten kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'nın Kopenhag takımından kadrosuna dahil ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert için de 9 milyon avro ödedi.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralık gönderen Galatasaray, bu anlamda da lig rekoru kırdı. Zaniolo için 6 milyon 400 bin avro kiralama bedeli alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde bir futbolcuyu en yüksek bedelle kiralık başka kulübe gönderen takım oldu.

5 FUTBOLCU İÇİN 61 MİLYON AVRO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde 5 oyuncu için toplamda 61 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertli takım, Youssef En-Nesyri ve Çağlar Söyüncü için toplam 28 milyon avro bonservis öderken, Galatasaray da Gabriel Sara, Elias Jelert ve Roland Sallai'yi 33 milyon avro ödedi. İki kulübün kasasından 5 futbolcu için 61 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

BEŞİKTAŞ, FUTBOLCULARA ÖDENECEK RAKAMLARI AÇIKLADI

Emirhan Topçu, Can Keleş ve Ciro Immobile'yi bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Beşiktaş; Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı bedelsiz, Cher Ndour, Joao Mario ve Felix Uduokhai'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya'nın Lazio ekibinden kadroda dahil edilen golcü futbolcu Ciro Immobile için yıllık 6 milyon avro ödeneceğini duyuran siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncu Rafa Silva'ya da yıllık aynı miktarda ödeme yapılacağını belirtti.

Atletico Madrid'den transfer edilen Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarıyla da ilgili bilgi veren kulüp, bu futbolcuya ilk 2 yıl 2 milyon 120 bin avro, üçüncü yıl ise 2 milyon 110 bin avro garanti ücret ödeneceğini, ayrıca 1 milyon avro da imza parası verileceğini duyurdu.