İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım ki'

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken maçın ardından İlkay Gündoğan'ın sözleri gündem oldu. Basın mensuplarının yanından geçtiği sırada Barcelona karşılaşmasına hazır olup olmadığı sorulan yıldız futbolcu, verdiği yanıtla dikkat çekti.

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetin ardından basın mensuplarıyla karşılaşan İlkay Gündoğan'a, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı soruldu Tecrübeli futbolcu, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" yanıtını verirken, İlkay'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu https://t.co/jOy5vv3WpS — Mynet (@mynet) October 9, 2026

GALATASARAY'DAN KASIMPAŞA KARŞISINDA KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lucas Torreira'nın 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdüren sarı-kırmızılılar, buna rağmen son bölümde bulduğu gollerle üç puana uzandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE LEMİNA SON DAKİKALARDA SAHNEDE

Galatasaray, 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 68. dakikada Rak-Sakyi ile eşitliği sağlarken Barış Alper Yılmaz 90. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Mario Lemina ise 90+6. dakikada skoru 3-1'e taşıyarak galibiyeti perçinledi.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN BARCELONA MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetin ardından basın mensuplarıyla karşılaşan İlkay Gündoğan'a, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı soruldu.

"Oynamıyorum ki niye hazır olayım" yanıtını veren tecrübeli futbolcu, karşılaşmada forma giymeyeceğini ifade etti. İlkay'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.