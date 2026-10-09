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İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım ki'

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, gündem olacak açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım ki'
Burak Kavuncu

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken maçın ardından İlkay Gündoğan'ın sözleri gündem oldu. Basın mensuplarının yanından geçtiği sırada Barcelona karşılaşmasına hazır olup olmadığı sorulan yıldız futbolcu, verdiği yanıtla dikkat çekti.

GALATASARAY'DAN KASIMPAŞA KARŞISINDA KRİTİK GALİBİYET

İlkay Gündoğan dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! Niye hazır olayım ki 1

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lucas Torreira'nın 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdüren sarı-kırmızılılar, buna rağmen son bölümde bulduğu gollerle üç puana uzandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE LEMİNA SON DAKİKALARDA SAHNEDE

İlkay Gündoğan dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! Niye hazır olayım ki 2

Galatasaray, 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 68. dakikada Rak-Sakyi ile eşitliği sağlarken Barış Alper Yılmaz 90. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Mario Lemina ise 90+6. dakikada skoru 3-1'e taşıyarak galibiyeti perçinledi.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN BARCELONA MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İlkay Gündoğan dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! Niye hazır olayım ki 3

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetin ardından basın mensuplarıyla karşılaşan İlkay Gündoğan'a, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı soruldu.

"Oynamıyorum ki niye hazır olayım" yanıtını veren tecrübeli futbolcu, karşılaşmada forma giymeyeceğini ifade etti. İlkay'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa İlkay Gündoğan galatasaray
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HAZIR OLSAN OYNARSIN
oyunda iken ne yaptın ki dürbün
oynamak için bir gayret varmi Pendik maçında bile boş boş dolandın ne işe yararsın
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