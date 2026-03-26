24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ersin! Finalin yolu bu maçtan geçiyor: İşte Montella'nın Romanya maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile kozlarını paylaşacak. 26 Mart Perşembe günü oynanacak mücadeleye İstanbul ev sahipliği yapacak. Beşiktaş Park’ta gerçekleşecek karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇA FRANSIZ HAKEM

Zorlu mücadelede düdük Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier’de olacak. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olarak açıklandı.

Teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar da netleşmeye başladı.

Türkiye’nin Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan ve Barış Alper ile sahada olması bekleniyor.

Romanya’nın ise Radu, Bancu, Ghita, Draguşin, Ratiu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man ve Birligea ile mücadele etmesi öngörülüyor.

FİNAL YOLU BU MAÇTAN GEÇİYOR

Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. 31 Mart’ta oynanacak bu kritik mücadeleyi kazanan takım, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Milli takımda bazı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik’in oynayıp oynayamayacağı son kontrollerin ardından netleşecek. Öte yandan sakatlığı süren Aral Şimşir aday kadrodan çıkarıldı.

TARİHİ REKABET

Türkiye’nin milli maç tarihindeki ilk rakibi olan Romanya, aynı zamanda en fazla karşılaşılan takım olma özelliğini taşıyor. İki ekip ilk kez 26 Ekim 1923’te İstanbul’da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 2-2 sona ermişti. Ayrıca Romanya, Türkiye’nin en çok gol yediği rakip olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlılar, bu rakibe karşı oynadığı 26 maçta kalesinde 49 gol gördü.