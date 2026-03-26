Romanya maçı öncesi Milli Takım'da Merih Demiral depremi! Montella'dan zorunlu revizyon...

Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için nefesleri tutan A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalindeki rakibi Romanya ile yarın akşam saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) karşı karşıya gelecek.

Bu dev randevu öncesi hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan Ay-Yıldızlı ekipte, son taktik antrenmanı nefes kesti.

MONTELLA'DAN KAPALI KAPILAR ARDINDA ROMANYA PROVASI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan idman, ısınma hareketleriyle start aldı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla temposu yükselen antrenmanın basına kapalı olan o en kritik bölümünde ise, İtalyan çalıştırıcının kurmaylarıyla birlikte Romanya maçının şifrelerini oyuncularına aktardığı ve taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

SAVUNMADA ÇİFTE ALARM: MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK!

Milli Takım kampından gelen en kritik haber ise savunma hattındaki sakatlık problemleri oldu. Sağ bek mevkisinin önemli ismi Zeki Çelik, takımdan ayrılarak günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Asıl büyük şok ise stoper bölgesinde yaşandı. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen savunma bakanı Merih Demiral'ın sakatlığını tam olarak atlatamadığı ve yarınki dev Romanya karşılaşmasında sahada olmasının çok zor olduğu belirtildi. Montella'nın bu mecburi fire sonrası savunma kurgusunda nasıl bir değişime gideceği büyük merak konusu.

TFF YÖNETİMİNDEN RİVA'DA TAM DESTEK

Kritik antrenmanı tribünden takip edenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun idman öncesi sahaya inerek teknik direktör Vincenzo Montella ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve takıma Dünya Kupası yolunda başarılar dilediği bildirildi.