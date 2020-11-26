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24Erzincanspor 4. turda kupaya veda etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.11.2020 22:54 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz gurupta mücadele eden 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa spora 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Hakan Ceylan, Ali Can Alp ve Özcan Sultanoğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya daha istekli çıkan ev sahibi takım Kasımpaşa spor 55. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından sert vuran Mikael Tırpan’ın şutu defans oyuncusuna çarparak fileye takılınca ev sahibi takım Kasımpaşa sporu 1-0 öne taşıdı. Gol sonrası ataklarını artıran ev sahibi takım Kasımpaşa spor bu kez golden 5 dakikada sonra Alan Cariüs ile durumu 2-0 yaptı. 66. dakikada Abdulcebrail Akbulut kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan rakibini 2-0 dan sonra daha rahat oyun sergileyen ev sahibi takım Kasımpaşa spor maçın uzatma dakikalarında genç oyuncusu Berat Kalkan ile 3. golü buldu. 24Erzincanspora pozisyon vermeyen ev sahibi takım Kasımpaşa sporun ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadele 3-0 sona erdi. Bu skor ile ev sahibi takım tur 5. tura yükselirken 24Erzincanspor 4. turda kupaya veda eden taraf oldu.
24Erzincanspor hafta sonu Pazar günü saat 13.00 da 2. Lig beyaz gurup 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorum spor ile karşılaşacak.

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