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25. Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'da başlıyor

13.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak organizasyonda 40 sporcuyla yer alacak

  1. Avrupa Atletizm Şampiyonası, 15 Ağustos Pazartesi günü Almanya'da başlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, Münih kentinde 7 gün sürecek şampiyonada 16 kadın, 24 erkek sporcu ile madalya arayacak.

Münih 1972 Olimpiyatları’nın yapıldığı Olympiapark’ta düzenlenecek şampiyona Türkiye’nin en yüksek katılımla yer aldığı ikinci Avrupa Şampiyonası olacak. En yoğun katılımı 49 sporcu ile 2016 yılında Amsterdam’da gösteren Türkiye, daha önce yer aldığı organizasyonlarda 11 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.

Son Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan Ramil Guliyev, Yasemin Can, Yasmani Copello, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes da organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.

Şampiyonada 48 ülkeden bin 540 atletin yer alacak ve sporcular, 50 dalda madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye adına yarışacak sporcular şunlar:

"Kadınlar: Ayşe Tekdal, Buse Arıkazan, Eda Tuğsuz, Ekaterina Guliyev, Emel Dereli, Gizem Akgöz, Kader Dost, Kıvılcım Kaya Salman, Meryem Erdoğan, Meryem Bekmez, Özlem Becerek, Pınar Akyol, Ruken Tek, Tuğba Danışmaz, Tuğba Güvenç, Yasemin Can

Erkekler: Alperen Karahan, Aras Kaya, Batuhan Altıntaş, Emin Öncel, Emre Zafer Barnes, Ersu Şaşma, Ertan Özkan, Hilal Yego, Hüseyin Can, İsmail Nezir, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Kubilay Ençü, Mikdat Sevler, Necati Er, Oğuzhan Kaya, Ömer Alkanoğlu, Özkan Baltacı, Polat Kemboi Arıkan, Ramil Guliyev, Salih Korkmaz, Sinan Ören, Şahin Şenoduncu, Yasmani Copello"

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Almanya atletizm

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