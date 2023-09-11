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25 düğün magandası adreslerinden tek tek toplandı

11.09.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen düğün merasiminde havaya ateş açarak ortalığı savaş alanına çeviren 25 maganda, 30 saatlik kamera inceleme çalışmasının ardından jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlarla yakandı.

Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi’nde 3 Ağustos 2023 günü düzenlenen düğünde çok sayıda havaya ateş açıldı. Tehlikeli anlara şahit olan konuklar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şikayete bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, düğün merasiminde havaya ateş edildiği yönünde alınan ihbar üzerine olay yerine intikal etti. Alana giden ekipler, çok sayıda çeşitli çaplarda tabanca kovanı olduğu tespit ederek, kovanlara el koydu. Magandaların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, düğünde çekilen görüntüleri inceledi. 30 saat süren kamera görüntüsü incelemesi sonucunda meskun mahal içerisinde silahla ateş eden 25 şüpheli tespit etti.

Yapılan tespite yönelik 9 Eylül 2023 günü İl Jandarma Komutanlığınca 24 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 9 adet gaz tabancası, 10 adet av tüfeği, 572 adet mühimmat, 76 adet ses ve gaz fişeği ele geçirildi.

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