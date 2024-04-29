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  4. 25. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı oldu

25. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı oldu

AA AA
29.04.2024 07:46
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Kumluca ilçesinde 25'inci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde Fatih Atlı başpehlivan oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, farklı illerden yaklaşık bin 238 güreşçi katıldı. Güreşlerde 70'i başpehlivan olmak üzere 13 kategoride sporcular, rakipleriyle mücadele etti.

Güreşlerin açılışında konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yeni seçilen bir belediye başkanı olarak ilk defa bir güreş organizasyonu gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Seçimler nedeniyle başvuruların gecikmesinden dolayı güreşlerin bir gün yapıldığını hatırlatan Avcıoğlu, "Güreşlerimizi inşallah gelecek yıldan itibaren lig usulüne göre üç gün sürecek şekilde yapmayı planlıyoruz. Seyircimizin coşkusuna, güreşçilerimizin ilgisine bizler de destek olacağız. Bugün burada sezonun ilk güreşinde bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize, güreşçilerinize teşekkür ediyorum. İnşallah seyri güzel, centilmence güreşler olur." dedi.

Güreşlerin finalinde Kırkpınar başpehlivanlarından Fatih Atlı ve Enes Doğan karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde her iki başpehlivan da birbiriyle kontrollü bir şekilde mücadele etti. Daha sonra atak yapan Fatih Atlı, rakibini yenerek 25. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Güreşin sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atlı, sezonun ilk yağlı güreşinde birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Fatih Atlı, "İyi bir hazırlık döneminin ardından sezonun ilk güreşinde birinci oldum. Gecenin bu saatine kadar güreştik, hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bu yıl iyi bir sezon geçirir, Kırkpınar'da ve başka güreşlerde dereceler elde ederim." dedi.

Final güreşlerinin ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Dereceye giren pehlivanların kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini ise iş insanı Ercan Sabur, 3 milyon 7 bin lirayla kazandı.

Sabah başlayan ve yaklaşık 15 saat süren güreşleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yanı sıra MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, çevre ilçe belediye başkanları ile çok sayıda güreş sever takip etti.

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