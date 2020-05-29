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25 litre sahte içki ele geçirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarma tarafından yapılan aramada 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

25 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından yapılan aramada 25 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya’dan alınan sahte içkilerin Ö.Ç. isimli kişi tarafından özel araçla Manavgat’a getirileceği bilgisini alan Manmavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri ile koordine kurarak fiziki takip başlattı. Bahse konu aracı Sarılar Mahallesi’nde durduran jandarma, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile araçta arama yaptı. Aramada 25 litre sahte içki ele geçirilerek el konuldu. Ö.Ç. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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