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25 milyon 400 bin kilogram atık geri dönüştürüldü

18.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığı geri dönüştürülmesini sağlayarak ekonomiye kazandırdı.

25 milyon 400 bin kilogram atık geri dönüştürüldü

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarımız ile hem doğaya hem de ekonomiye büyük katkıda bulunuyoruz” dedi.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi noktasında başarılı çalışmalar yürütmeye devam eden Merkezefendi Belediyesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların ayrıştırılarak toplanması amacıyla birçok proje ve çalışma gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi’nce 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığın geri dönüştürülmesini sağlanarak ekonomiye kazandırıldı.

Mobil atık getirme merkezleri büyük fayda sağlıyor
Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla belli noktalara kurulan ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ ile kâğıt, metal, plastik, elektrikli-elektronik, cam, bitkisel yağ ve pil gibi atıklar kaynağından ayrı bir şekilde toplanıyor. Toplanan atıklar Denizli’de ilk olan Karahasanlı Mahallesi’nde faaliyete geçirilen Merkezefendi Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirilerek mevzuata uygun olarak bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendiriliyor.

140 BİN HANEYE YILLIK 20 MİLYON ATIK POŞETİ

Merkezefendi’de atık yönetimi, atıkların ayrıştırılarak toplanması, atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi ve kompostlaştırılması yoluyla yapılmaya devam ediyor. İlçedeki 140 bin haneye yıllık 20 milyon olmak üzere; organik atıkların toplanması için siyah, geri dönüşüm ve kazanım malzemelerinin toplanması için mavi poşet dağıtılıyor.

Çevre konusunda her zaman hassas olduklarını belirten Başkan Doğan, geri dönüşümün çevreyi korumada önemli bir yol olduğunu söyledi. Doğan, “2019 yılından bu yana çevre dostu, doğayı koruyan ve kaynaklarını doğru kullanan bir belediye olarak bir yandan çalışmalarımızı hayata geçirirken bir yandan da geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda yaşanan bir iklim krizi mevcut. Bu kriz beraberinde de ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yerel yönetimler olarak çevre, doğa ve geri dönüşüm konusundaki tüm sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğanın korunduğu, çevrenin temiz olduğu, sağlıkla ve huzurla yaşayacağımız bir dünya dileği ile” şeklinde konuştu.

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