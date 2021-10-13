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25. Uluslararası Ankara Caz Festivali yarın başlıyor

13.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cazda Sürdürülebilirlik" temasıyla yapılacak festivalin açılış konserini Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası verecek, orkestraya vokalist Yıldız İbrahimova eşlik edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Caz Derneğince düzenlenen 25. Uluslararası Ankara Caz Festivali yarın başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival, bu yıl "Cazda Sürdürülebilirlik" temasıyla yapılacak. Uzun soluklu caz çalışmalarının önemine ve zorluklarına değinilecek festivalde tüm etkinlikler sosyal mesafe, maske gibi önlemler alınarak düzenlenecek.

Yerli sanatçıların yanı sıra 4 farklı ülkeden müzisyenlerin de yer aldığı festivalin açılış konserini Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası verecek. Orkestraya solist olarak vokalist Yıldız İbrahimova eşlik edecek.

Caz Derneği 25. Yıl Özel Ödülü, caz sanatçısı Tuna Ötenel'e konser öncesinde takdim edilecek.

Festival kapsamında, İtalyan besteci ve piyanist Remo Anzovino ve akordeon sanatçısı Gianni Fassetta birlikte verecekleri konserle, CerModern'de cazseverlerle buluşacak.

Sanatseverler, 14-24 Ekim'deki festivalde bazı etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, "https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali" adresinden ulaşılabilecek.

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