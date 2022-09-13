25 yaş sınırı iddiası! Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid gündemde...

Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşın üzerindeki kadınlarla aşk yaşamadığı iddiaları sosyal medyada gündemdeydi. Şimdi ise Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddiası konuşuluyor.

Us Weekly'nin haberine göre; Leo, Gigi'ye 'gözünü dikmiş' ama ünlü isim aktöre aynı ilgiyi göstermemişti. Kaynaklar "İkisi arkadaşalar, ama Gigi şu an onunla romantik bir ilişki yaşamak istemiyor" yorumunda bulunuyor.

InTouch ise, geçen hafta DiCaprio ve Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü, ancak ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti. Dergiye konuşan kaynaklardan biri, "Gigi ve Leonardo birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi tam onun tipi; muhteşem ve seksi" diye konuşmuştu.

Ancak diğer kaynak ise ikilinin sadece arkadaş olduğunu söylemişti.



