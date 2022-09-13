MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 25 yaş sınırı iddiası! Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid gündemde...

25 yaş sınırı iddiası! Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid gündemde...

13.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşın üzerindeki bir kadınla asla halka açık bir şekilde ilişki yaşamadığı söylentileriyle gündemde olan Leonardo DiCaprio'nun son dönemde adı Gigi Hadid ile anılıyor.

25 yaş sınırı iddiası! Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid gündemde...

Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşın üzerindeki kadınlarla aşk yaşamadığı iddiaları sosyal medyada gündemdeydi. Şimdi ise Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu iddiası konuşuluyor.

Us Weekly'nin haberine göre; Leo, Gigi'ye 'gözünü dikmiş' ama ünlü isim aktöre aynı ilgiyi göstermemişti. Kaynaklar "İkisi arkadaşalar, ama Gigi şu an onunla romantik bir ilişki yaşamak istemiyor" yorumunda bulunuyor.

InTouch ise, geçen hafta DiCaprio ve Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü, ancak ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti. Dergiye konuşan kaynaklardan biri, "Gigi ve Leonardo birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi tam onun tipi; muhteşem ve seksi" diye konuşmuştu.

Ekran Alıntısı

Ancak diğer kaynak ise ikilinin sadece arkadaş olduğunu söylemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti! Pozuyla büyülediYeni sevgilisiyle görüntülenmişti! Pozuyla büyüledi
Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptıEmine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı
"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid Leonardo DiCaprio sosyal medya yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Otomobilde son günler paniği!

Otomobilde son günler paniği!

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi

Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.