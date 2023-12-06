YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 250 ekiple şafak baskını...238 kişi yakalandı

250 ekiple şafak baskını...238 kişi yakalandı

06.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 ekip, bin polis ile çeşitli suçlardan aranan kişilere şafak operasyonu düzenlendi.

250 ekiple şafak baskını...238 kişi yakalandı

Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 245 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 238 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 1 Aralık günü yapılan operasyonun detayları paylaşıldı.

Uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 250 ekip, bin polis ile şafak vakti düğmeye basan Bursa polisi, 245 adrese baskın düzenledi.

Koçbaşlarıyla kapıların kırıldığı operasyonda, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 16 yıl cezası bulunan M.T., kasten adam öldürme suçundan 14 yıl 7 ay cezası bulunan İ.K., FETÖ örgütüne üye olmaktan aranan ve 12 yıl 6 ay cezası bulunan İbrahim D. olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 238 kişi adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldiMuş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi
Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisiDiyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi
Rize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden olduRize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Hilalin eczanesi
Nilufer
Murat eczanesi
Yildirim
Fatihan eczanesi
Yildirim
Ozan eczanesi
Gemlik
Kahraman eczanesi
Gemlik
Seçil eczanesi
Nilufer
Gülşah eczanesi
Iznik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.