26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI! Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 26 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 26 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (19 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

19 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür Show Tekrar, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrar yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 ALTINA HUCUM (T.S) FOX

7 BUZ DEVRI 5 BUYUK CARPISMA (Y.S) ATV

8 EVDE TEK BASINA (Y.S) TRT 1

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 %100 FUTBOL (TKR) TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 BUZ DEVRI 5 BUYUK CARPISMA (Y.S) ATV

9 DENIZDE DEHSET 2 (Y.S) ATV

10 STADYUM TRT SPOR

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

5 EVDE TEK BASINA (Y.S) TRT 1

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 DENIZDE DEHSET 2 (Y.S) ATV

9 ALTINA HUCUM (T.S) FOX

10 STADYUM TRT SPOR



