MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI! Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI! Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

27.08.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 26 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Buz Devri 2, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 26 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (19 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

19 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür Show Tekrar, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrar yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 KANAL D ANA HABER KANAL D
6 ALTINA HUCUM (T.S) FOX
7 BUZ DEVRI 5 BUYUK CARPISMA (Y.S) ATV
8 EVDE TEK BASINA (Y.S) TRT 1
9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
5 KANAL D ANA HABER KANAL D
6 %100 FUTBOL (TKR) TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 BUZ DEVRI 5 BUYUK CARPISMA (Y.S) ATV
9 DENIZDE DEHSET 2 (Y.S) ATV
10 STADYUM TRT SPOR

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
5 EVDE TEK BASINA (Y.S) TRT 1
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 DENIZDE DEHSET 2 (Y.S) ATV
9 ALTINA HUCUM (T.S) FOX
10 STADYUM TRT SPOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi!Bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi!
Güldür Güldür Mesut evlendi! Eşi güzelliğiyle büyülediGüldür Güldür Mesut evlendi! Eşi güzelliğiyle büyüledi
Yeşilçam'ın kötülerindendi! Son hali inanılmazYeşilçam'ın kötülerindendi! Son hali inanılmaz
Anahtar Kelimeler:
Berlin Kaplanı Reyting sonuçları buz devri 2 malazgirt 1071 ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.