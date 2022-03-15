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26. İstanbul Tiyatro Festivali, kasımda tiyatroseverlerle buluşacak

15.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26. İstanbul Tiyatro Festivali, kasımda tiyatroseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26. kez düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl yeni bir yapıyla şekillenecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festival vakfın 50. yılını kutladığı bu yıldan itibaren sahne sanatları alanından bir oyuncu, yönetmen, dramaturg veya yazarın artistik yaklaşımını aktaracak.

Kasımda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak festivalin programında ulusal ve uluslararası yapımlar arasından türünün iyi ve güncel örneklerinin yanı sıra festivale özel yapımlar da yer alacak.

- Festival, dinamik ve yenilikçi bir program sunacak

Bu yıl programını yeni bir yapıyla şekillendirecek festivalin, farklı yaklaşımlara alan açabilen, dinamik ve yenilikçi bir program sunması hedefleniyor.

Festival, yazıp yönettiği 100'den fazla oyun ve kurucusu olduğu topluluklarla pek çok projeye imza atan Işıl Kasapoğlu'nun küratörlüğünde düzenlenecek.

Kuruluşundan bu yana direktörlüğünü Zehra İpşiroğlu, Dikmen Gürün ve Leman Yılmaz'ın üstlendiği İstanbul Tiyatro Festivali'nin yeni yapısında sanatsal içerikler seçilen küratör tarafından belirlenecek.

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