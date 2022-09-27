"26. İstanbul Tiyatro Festivali"nde Moliere doğumunun 400. yılında oyunlarıyla anılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 26. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali" kapsamında Fransız oyun yazarı Jean-Baptiste Poquelin, bilinen adıyla Moliere'in 400. doğum yılı kutlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı 25 Ekim'de, bir Moliere uyarlaması olan "Kibarlık Budalası Remix" ile gerçekleştirilecek. Oyun, 25 ve 26 Ekim'de saat 20.00'de Maximum UNIQ Hall'da izlenebilecek ve seyirci oyun sırasında sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik edilerek geleneksel seyir kurallarının dışına çıkılacak.

Festival programında "Moliere'in 400. Yılı" teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal hali, sinema yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay'ın ilk tiyatro oyunu ve dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comedie-Française'in bu yıla özel yapımları yer alıyor.

Moliere'e özel bir bölüm ayıran festival ayrıca Türkiye'den ve yurt dışından 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor.

Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde 25 Ekim-26 Kasım arasında tiyatroseverlerle buluşacak festivalin detaylı programına "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

