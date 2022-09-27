YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "26. İstanbul Tiyatro Festivali"nde Moliere doğumunun 400. yılında oyunlarıyla anılacak

"26. İstanbul Tiyatro Festivali"nde Moliere doğumunun 400. yılında oyunlarıyla anılacak

27.09.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"26. İstanbul Tiyatro Festivali"nde Moliere doğumunun 400. yılında oyunlarıyla anılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 26. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali" kapsamında Fransız oyun yazarı Jean-Baptiste Poquelin, bilinen adıyla Moliere'in 400. doğum yılı kutlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı 25 Ekim'de, bir Moliere uyarlaması olan "Kibarlık Budalası Remix" ile gerçekleştirilecek. Oyun, 25 ve 26 Ekim'de saat 20.00'de Maximum UNIQ Hall'da izlenebilecek ve seyirci oyun sırasında sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik edilerek geleneksel seyir kurallarının dışına çıkılacak.

Festival programında "Moliere'in 400. Yılı" teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal hali, sinema yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay'ın ilk tiyatro oyunu ve dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comedie-Française'in bu yıla özel yapımları yer alıyor.

Moliere'e özel bir bölüm ayıran festival ayrıca Türkiye'den ve yurt dışından 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor.

Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde 25 Ekim-26 Kasım arasında tiyatroseverlerle buluşacak festivalin detaylı programına "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladıHülya Koçyiğit, Terzi Müzesi'ne kıyafetini bağışladı
Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürpriziSinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıMardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Molière

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:21
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.