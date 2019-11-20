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27-0 galip gelen teknik direktörü kovdular!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

İtalya'da gençler liginde oynanan Invictasauro-Marina Calcio karşılaşmasını ev sahibi ekip 27-0 kazandı. Maçın skorundan daha ilginç olanı ise galip gelen takımın teknik direktörü maç sonu kovuldu. İşte şaşkına çeviren olay...

27-0 galip gelen teknik direktörü kovdular!

İtalya'da U18 Ligi'nde Marina Calcio'yu 27-0 yenen Invictasauro Grossetto'da, farklı galibiyet sonrası Teknik Direktör Massimiliano Riccini'nin işine rakibe 'saygısızlık' edildiği gerekçesiyle kulüp yöneticileri tarafından son verildi.

Futbol dünyasında farklı galibiyet alan takımın futbolcuları ve teknik ekibi büyük mutluluk yaşarken İtalya’da bu durum tersine döndü.

Farklı galibiyet sonrası işinden olan teknik direktör Massimiliano Riccini ise kendini savundu. Riccini,"Maç esnasında hiç hata yapmadık, 27 gol atmak rakibe saygısızlık etmek değil. Bu gençler bu tarz bir durumu anlayacak olgunluktalar. Ne yapsaydım, futbolcularıma oyunu bırakmalarını mı söyleseydim? Bu daha ayıp olurdu" sözleriyle tepki gösterdi.

Konu hakkında açıklama yapan Invictasauro Başkanı Paolo Brogelli ise, "Bizim takımın Marina Calcio’yu 27-0 mağlup ettiğini duyduğumuzda çok şaşırdık ve üzüldük. Rakibe her zaman saygı göstermeniz gerekiyor ve bugün saygı gösterilmedi" ifadelerini kullandı.

Mağlup ettikleri takımdan özür dileyen Brogelli, "Başkan olarak Marina kulübünden içtenlikle özür diliyorum. Yönetimin oy birliğiyle aldığı karar neticesinde teknik direktör Riccini’yi görevden almaya karar verdiğimizi duyurmak isteriz. Antrenörlerimiz genç oyuncuları yetiştirmekle görevlendiriliyor ama hepsinden önemlisi eğitmekle görevliler. Bugün bu olmadı" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Invictasauro Marina Calcio Massimiliano Riccini Paolo Brogell

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Takım Yönetimini Bu Onurlu ve Gururlu Davranışlarından Dolayı Takdir Ettim Spor Birleştiricidir Kardeşliktir Rekabettir Darısı Bizim Klüp ve Yöneticilerimizin Başına
ne güzel 27 -0 yenen takımın hocası yenilen takımın başına geçsin
helal olsun
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