27-0 galip gelen teknik direktörü kovdular!

İtalya'da U18 Ligi'nde Marina Calcio'yu 27-0 yenen Invictasauro Grossetto'da, farklı galibiyet sonrası Teknik Direktör Massimiliano Riccini'nin işine rakibe 'saygısızlık' edildiği gerekçesiyle kulüp yöneticileri tarafından son verildi.

Futbol dünyasında farklı galibiyet alan takımın futbolcuları ve teknik ekibi büyük mutluluk yaşarken İtalya’da bu durum tersine döndü.

Farklı galibiyet sonrası işinden olan teknik direktör Massimiliano Riccini ise kendini savundu. Riccini,"Maç esnasında hiç hata yapmadık, 27 gol atmak rakibe saygısızlık etmek değil. Bu gençler bu tarz bir durumu anlayacak olgunluktalar. Ne yapsaydım, futbolcularıma oyunu bırakmalarını mı söyleseydim? Bu daha ayıp olurdu" sözleriyle tepki gösterdi.

Konu hakkında açıklama yapan Invictasauro Başkanı Paolo Brogelli ise, "Bizim takımın Marina Calcio’yu 27-0 mağlup ettiğini duyduğumuzda çok şaşırdık ve üzüldük. Rakibe her zaman saygı göstermeniz gerekiyor ve bugün saygı gösterilmedi" ifadelerini kullandı.

Mağlup ettikleri takımdan özür dileyen Brogelli, "Başkan olarak Marina kulübünden içtenlikle özür diliyorum. Yönetimin oy birliğiyle aldığı karar neticesinde teknik direktör Riccini’yi görevden almaya karar verdiğimizi duyurmak isteriz. Antrenörlerimiz genç oyuncuları yetiştirmekle görevlendiriliyor ama hepsinden önemlisi eğitmekle görevliler. Bugün bu olmadı" şeklinde konuştu.



