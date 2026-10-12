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Acun Ilıcalı'nın takımları fırtına gibi esiyor: Hull City ve NK Maribor'dan çifte başarı!

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisi Hull City, Premier Lig'de Everton ile 2-2 berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini korudu. Diğer yandan Slovenya'da mücadele eden NK Maribor ise haftayı galibiyetle kapatıp liderliğini sağlamlaştırdı.

Acun Ilıcalı'nın takımları fırtına gibi esiyor: Hull City ve NK Maribor'dan çifte başarı!
Burak Kavuncu

İngiltere ve Slovenya'da heyecan dolu bir hafta geride kalırken Acun Ilıcalı'nın kulüpleri performanslarıyla göz doldurdu.

HULL CİTY, EVERTON'A KAYBETMEDİ

Acun Ilıcalı nın takımları fırtına gibi esiyor: Hull City ve NK Maribor dan çifte başarı! 1

Futbol dünyasında yaptığı yatırımlarla sık sık adından söz ettiren Acun Ilıcalı, takımlarının sergilediği performansla büyük bir gurur yaşıyor. İngiltere Premier Lig temsilcisi Hull City, ligin 6. haftasında kendi evinde zorlu rakibi Everton'ı konuk etti. Taraftarının önünde etkili bir oyun sergileyen Hull City, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı olsa da evindeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı.

TÜRK TENOR MURAT KARAHAN HULL'A GELDİ

Acun Ilıcalı nın takımları fırtına gibi esiyor: Hull City ve NK Maribor dan çifte başarı! 2

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele sadece futboluyla değil, maç öncesindeki tarihi organizasyonla da hafızalara kazındı. Acun Ilıcalı, karşılaşma öncesinde taraftarlara büyük bir sürpriz hazırlayarak dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan Hull'a geldi'ı stadyumda ağırladı. Yaklaşık 25 bin futbolseverin takip ettiği bu özel etkinlikte sahne alan Karahan, efsanevi sanatçı Elvis Presley'in unutulmaz şarkılarını seslendirerek tribünlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

MARIBOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Acun Ilıcalı nın takımları fırtına gibi esiyor: Hull City ve NK Maribor dan çifte başarı! 3

İngiltere'de müzik ve futbolun birleştiği bu büyüleyici atmosfer devam ederken, Ilıcalı'nın Slovenya'daki temsilcisi NK Maribor da haftayı boş geçmedi. Slovenya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren NK Maribor, bu hafta aldığı kritik galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ligdeki liderliğini sürdüren Maribor, sergilediği istikrarlı futbolla taraftarlarına şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdüğünü kanıtladı.

Hem İngiltere hem de Slovenya liglerinde alınan bu başarılı sonuçlar, Acun Ilıcalı'nın spor yatırımlarındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Hull City'nin sahasındaki yenilmezlik serisi ve NK Maribor'un liderlik koltuğundaki sağlam duruşu, önümüzdeki haftalar için taraftarlara büyük umut veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Slovenya Acun Ilıcalı hull city
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