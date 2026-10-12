Montella sonrası için sürpriz iddia! Rıdvan Dilmen: "Londra'da görüşecekler"

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna ilişkin tartışmalar sürerken Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir iddia geldi. Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonunun Arda Turan'ı gündemine aldığını savunarak genç teknik adamın milli takımın başına geçme ihtimalini değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN'DEN ARDA TURAN İDDİASI

Programın son bölümünde A Milli Takım'ın gündemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Arda Turan'ın düşünüldüğünü öne sürdü.

Dilmen, genç teknik adamın milli takımın başına geçme ihtimalini yüksek gördüğünü belirtirken sürecin nasıl sonuçlanacağının henüz netleşmediğine dikkat çekti.

"LONDRA'DA GÖRÜŞECEKLER" İDDİASI

Arda Turan ile olası temaslar hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, görüşmelerin olumlu ilerlediğine yönelik bilgiler bulunduğunu ifade etti. Ancak Turan'ın halihazırda görev yaptığı Shakhtar Donetsk'in tutumunun da sürecin seyrinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Dilmen'in açıklamaları, A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Arda Turan'ın adının öne çıktığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Türkiye Futbol Federasyonundan konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise ayrıca takip edilecek.

MİLLİ TAKIMIN SON MAÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

A Milli Takım'ın son dört karşılaşmasını da yorumlayan Rıdvan Dilmen, Dünya Kupası sonrasında futbolcularda fiziksel ve zihinsel yorgunluk belirtileri gördüğünü savundu.

Arda Güler'in son maçtaki performansını beğendiğini belirten Dilmen, takımın genelinde bireysel performansların gerilediğini ve oyun disiplininin zayıfladığını öne sürdü.