27 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 27 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 27 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları...

27 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (20 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

20 Ekim 2023 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada yine Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti (Özet)”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti (Özet)”, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye All Star” yer aldı.









