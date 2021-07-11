27. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik için farklı kentlerden gelen 13 dağcı ile bazı doğa tutkunları, 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda bir araya geldi.

Gece yola çıkan 13 sporcu saat 10.30'da zirveye ulaştı. Zirvede gerçekleştirilen törende, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak dua edildi.

İlçeye gelen sporcularla buluşan Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, zirve tırmanışının 15 Temmuz şehitlerine atfedildiğini belirterek, "Kampımız oldukça verimli geçti, şehir içi ve dışından gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Zirveye çıkmak ve zirve yolunda olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir de şunları kaydetti:

"Faaliyetimiz başarıyla tamamlandı. Zirve tırmanışına katılan ve bizlere en ufak bir zorluk yaşatmayan dağcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren Hacılar Belediye Başkanımız Özdoğan, tüm belediye çalışanları ile HADAK görevlilerine teşekkür ediyorum."

