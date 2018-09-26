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27 yaşında futbolu bırakan Ryan Mason; kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba olduğunu açıkladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

2 sezon önce Hull City'nin Chelsea ile oynadığı maçta Gary Cahill ile çarpışan ve kafatası kırılan Ryan Mason, bu sakatlık sonrası 27 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Sessizliğini bozan Ryan Mason, yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı.

27 yaşında futbolu bırakan Ryan Mason; kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba olduğunu açıkladı!

Kafasına aldığı darbenin ardından 27 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan İngiliz futbolcu Ryan Mason sessizliğini bozdu.

Hull City'nin Chelsea'yle oynadığı maçta Gary Cahill'in yaptığı sert müdahale sonrası sakatlanan Mason'ın kafatasında çok sayıda kırık oluşmuştu.

Talihsiz futbolcu, 22 Ocak 2017'deki bu olayın ardından Mayıs ayında antrenmanlara çıkmayı başlamıştı. Ancak doktorların tavsiyesi üzerine 12 Şubat 2018'de futbolu bırakan Ryan Mason herkesi üzmüştü.

KAFASINDA 14 METAL PLAKA, 28 VİDA VAR

O günden sonra sessizliğini bozmayan Mason sonunda konuştu. Ryan Mason kafasında 14 metal plaka ve 28 vida olduğunu açıkladı.

Four Four Two'ya konuşan Mason, "O pozisyonda Cahill'le kafa kafaya çarpıştığımız zaman inanılmaz bir acı yaşadığımı hatırlıyorum. Bir süre kendime gelememiştim. Kendime geldiğimde başımda doktor vardı" diye konuştu.

Takım doktorunun hayatını kurtardığını söyleyen Mason "Yüzümün sağ tarafı felç olmuştu, doktor beyin hasarı oluştuğunu fark etti ve beni hemen hastaneye götürdü. Herhangi bir hastaneye değil özellikle St. Mary'ye götürülmemi sağladı" dedi.

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"GÜNDE 20 SAAT UYUDUM"

Uzun bir süre kafasında fısıltılar duyduğunu söyleyen Mason "En ufak bir gürültüye bile tahammül edemiyordum. Bu yüzden beni özel bir odaya taşıdılar. Günün 20 saatini uyuyarak geçirmeye başladım" dedi.

"Kafamda metal plakalar ve vidalar olduğunu biliyordum. 6 ay sonra doktorlar kafamda 14 metal plaka ve 28 vida olduğunu bana söyledi" diyen Mason "Başımdaki yarayı kapatmak için 45 zımba kullanılmıştı" dedi.

Futboldan vazgeçmekten başka şansı olmadığını belirten Ryan Mason "Epilepsi vb. riskler nedeniyle artık futbol oynayamazdım" diye konuştu.

(CNN Türk)

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