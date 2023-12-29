Reyting sonuçları açıklandı mı? Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, MasterChef 28 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi!

28 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

28 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (21 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

21 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Sakla Beni”, 3.sırada “Hudutduz Sevda” yer aldı.









