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  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, MasterChef 28 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları açıklandı mı? Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, MasterChef 28 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi!

28.12.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları merak konusu oldu. 28 Aralık Perşembe gününe ilişkin verilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün yeni bölümleriyle ekranlara gelen Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 28 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

28 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Arak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

28 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (21 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

21 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Sakla Beni”, 3.sırada “Hudutduz Sevda” yer aldı.

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