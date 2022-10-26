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28 Ekim üniversiteler tatil mi 2022? 28 Ekim'de üniversitelerde ders öğleye kadar mı?

26.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim Ekim'de yarım gün olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1,5 gün sürecek resmi tatil sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu hafta cumartesi gününe denk gelecek. Peki, 28 Ekim üniversiteler tatil mi 2022? 28 Ekim'de üniversitelerde ders öğleye kadar mı?

28 Ekim üniversiteler tatil mi 2022? 28 Ekim'de üniversitelerde ders öğleye kadar mı?

28 Ekim Cuma günü üniversitelerin tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 28 Ekim üniversiteler tatil mi 2022? 28 Ekim'de üniversitelerde ders öğleye kadar mı?

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim'de İlkokul, ortaokul ve liseler yarım gün olacak. 29 Ekim ise tüm gün tatil.

Cumartesi günü tatil olan üniversitelerin 28 Ekim Cuma günü tatil olup olmayacağı kendi düzenlemesine göre değişiklik göstermektedir.

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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