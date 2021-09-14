28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana Sinema Tarihi" sergisi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival kapsamında açılan sergi, Abidin Dino Sanat Parkı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Mehmet Emin Arıcı'nın yaptığı sergide, sanatçıların fotoğraflarının yanı sıra film afişleri de yer alıyor.

Arıcı, sergiyle Adana'nın sanata ve sanatçıya olan katkısına dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydetti.



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