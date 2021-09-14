YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana Sinema Tarihi" sergisi açıldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana Sinema Tarihi" sergisi açıldı

14.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana Sinema Tarihi" sergisi açıldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana Sinema Tarihi" sergisi açıldı
  1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana Sinema Tarihi" sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival kapsamında açılan sergi, Abidin Dino Sanat Parkı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Mehmet Emin Arıcı'nın yaptığı sergide, sanatçıların fotoğraflarının yanı sıra film afişleri de yer alıyor.

Arıcı, sergiyle Adana'nın sanata ve sanatçıya olan katkısına dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Adana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldıAdana'da "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
12:39
İkindi
16:11
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Belde Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.